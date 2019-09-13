Медики объяснили, как молоко может повлиять на желудок

С детства мы слышим о пользе молока для человеческого организма. А что, если это совсем не так?Вред для организмаСамой известной пользой молока является высокое содержание кальция, укрепляющего организм, а в особенности зубы.Но как это не удивительно, потребляя молоко, мы кальций, напротив, только теряем.Кроме того, молоко имеет ряд и других негативных последствий: повышается риск заболевания раком, может появиться язва желудка, развивается остеопороз, в его составе могут присутствовать антибиотики. Также молоко содержит казеин — сложный белок, который негативно воздействует на организм. Кроме того, частое употребление молока может даже спровоцировать сахарный диабет.75% населения Земли страдает от непереносимости лактозы. В детском возрасте у людей вырабатывается фермент лактаза, который и способствует усвоению молока.Чем старше человек становится, тем меньше он вырабатывается, а может и вовсе перестать воспроизводиться. Людям с непереносимостью лактозы употребление молока может нанести только вред: расстройство желудка, диарея, обезвоживание.Аллергические реакции на молоко могут быть очень серьезными: отек Квинке, анафилактический шок, кожный зуд, крапивница. Аллергию вызывает большое содержание животного белка в продукте.Конечно, пить или не пить молоко — это личное дело каждого. Но перед тем, как выпить очередной стакан, стоит задуматься о возможных последствиях.