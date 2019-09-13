Как распознать переизбыток соли в организме: пять симптомов

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Соль поддерживает баланс жидкости, важна для нервов и мышц. Но с этим продуктом нужно знать меру.Специалисты рассказали о последствиях увлечения незаменимой приправой.Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять 1,5 г натрия в сутки, что эквивалентно чуть менее одной чайной ложке соли. Эксперты перечислили признаки чрезмерного потребления соли.ЖаждаОсновной симптом избытка соли — постоянная жажда и сухость во рту. Так мозг посылает сигнал, что организму не хватает жидкости.Отечность«Передозировка» солью приводит к увеличению натрия в организме. Итог — удержание жидкости и образование отека. Помимо отеков может наблюдаться вздутие живота.Головная больПри избытке натрия сосуды головного мозга расширяются, что приводит к головным болям.Высокое артериальное давлениеИзлишки соли задерживают жидкость, что повышает нагрузку на сердце, дестабилизирует давление, ухудшает самочувствие.Болезни почекУвлечение солью повышает количество белка в моче и нарушает работу органа мочевыделительной системы. Если не изменить рацион, в почках могут образоваться камни.