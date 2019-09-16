Ряд профессий, повышающих риск бесплодия

Специалисты в области медицины и здоровья назвали ряд профессий, повышающих риск развития бесплодия как у мужчин, так и у женщин.В списке преобладают специальности, занятие которыми подразумевает контакты с агрессивными химическими веществами или тяжелые физические нагрузки.Первой в списке идет профессия стюардессы, так как частая смена давления и перегрузки гравитации на высоте повышают риск развития бесплодия и выкидыша у беременных женщин.Далее эксперты называют врачей-рентгенологов, работа которых связана с излучением, негативно влияющим на функции яичников и семенников.Профессия стоматолога также опасна для репродуктивной системы человека ввиду контакта с парами оксида азота и ртути.Работая в химчистке мужчины и женщины подвергаются вдыханию опасных испарений, что отражается на возможности зачатия и вынашивания плода. То же самое касается и сотрудников салонов красоты, в течение дня дышащих парами химических веществ, применяемых при покраске волос, процедурах маникюра, педикюра и очищения кожи.Работа формовщика, укладчика-упаковщика или такелажника связана с физическими нагрузками, что также может негативно отражаться на фертильности.