Ряд профессий, повышающих риск бесплодия
В списке преобладают специальности, занятие которыми подразумевает контакты с агрессивными химическими веществами или тяжелые физические нагрузки.
Первой в списке идет профессия стюардессы, так как частая смена давления и перегрузки гравитации на высоте повышают риск развития бесплодия и выкидыша у беременных женщин.
Далее эксперты называют врачей-рентгенологов, работа которых связана с излучением, негативно влияющим на функции яичников и семенников.
Профессия стоматолога также опасна для репродуктивной системы человека ввиду контакта с парами оксида азота и ртути.
Работая в химчистке мужчины и женщины подвергаются вдыханию опасных испарений, что отражается на возможности зачатия и вынашивания плода. То же самое касается и сотрудников салонов красоты, в течение дня дышащих парами химических веществ, применяемых при покраске волос, процедурах маникюра, педикюра и очищения кожи.
Работа формовщика, укладчика-упаковщика или такелажника связана с физическими нагрузками, что также может негативно отражаться на фертильности.
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