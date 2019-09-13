Этот овощ за две недели поможет похудеть на 7 кг

Диетологи рассказали, как легко похудеть на 7 кг всего за две недели.Такого результата можно достичь, употребляя в пищу свеклу.Ведь именно этот овощ содержит витамин А, бетамин, куркумин, йод, соли калия и кальция, а также различные кислоты. Она выводит из организма лишнюю жидкость и улучшает иммунитет.Эксперты предупреждают, что в день можно съедать не больше двух килограммов свеклы и прибегать к такой диете нельзя чаще одного раза в 3 месяца.Во время диеты следует отказаться от мучного, жареного, соленого, копченостей и алкоголя, необходимо пить много воды и зеленого чая без сахара.