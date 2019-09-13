Берегите себя: названы первые признаки смертельной болезни

По статистике, основной причиной смертности во всем мире являются сердечно-сосудистые заболевания.Всемирная организация здоровья ежедневно призывает людей следовать определенным привентивным мерам и беречь свое здоровье, рассказывая о причинах недугов и способов избежать трагических последствий.Так, самыми сложными последствиями сердечно-сосудистых заболеваний являются, безусловно, инсульт и инфаркт. Эти заболевания являются следствием того, что сосуды сердца или головного мозга, закупорились и кровь в органы больше не поступает.На стенках сосудов образовываются жировые отложения, что и приводит к печальным последствиям. Это происходит вследствие разных причин. Например:табакокурение;чрезмерное употребление алкогольных напитков;неправильное питание и лишний вес;недостаток физических нагрузок на организм;сахарный диабет;гипертония;наследственность и стресс.Таким образом, чтобы обезопасить свой организм от сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо обеспечить правильный образ жизни, много гулять на свежем воздухе, заниматься систематически физкультурой, не злоупотреблять сигаретами и алкогольными напитками, а также уменьшить употребление соли.Как определить инфаркт:острая или ноющая боль в грудной клетке;неприятные ощущения или острая боль в конечностях, отдающая в левую сторону;затруднение дыхания;потеря сознания, спутанность сознания;тошнота и рвота.Симптомы инсульта:спонтанное онемение лица, конечностей;неспособность высказаться или понять речь;потеря равновесия;мигрень;резкая слепота на один или два глаза.Эти симптомы указывают на то, что необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.