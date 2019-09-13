Берегите себя: названы первые признаки смертельной болезни
Всемирная организация здоровья ежедневно призывает людей следовать определенным привентивным мерам и беречь свое здоровье, рассказывая о причинах недугов и способов избежать трагических последствий.
Так, самыми сложными последствиями сердечно-сосудистых заболеваний являются, безусловно, инсульт и инфаркт. Эти заболевания являются следствием того, что сосуды сердца или головного мозга, закупорились и кровь в органы больше не поступает.
На стенках сосудов образовываются жировые отложения, что и приводит к печальным последствиям. Это происходит вследствие разных причин. Например:
табакокурение;
чрезмерное употребление алкогольных напитков;
неправильное питание и лишний вес;
недостаток физических нагрузок на организм;
сахарный диабет;
гипертония;
наследственность и стресс.
Таким образом, чтобы обезопасить свой организм от сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо обеспечить правильный образ жизни, много гулять на свежем воздухе, заниматься систематически физкультурой, не злоупотреблять сигаретами и алкогольными напитками, а также уменьшить употребление соли.
Как определить инфаркт:
острая или ноющая боль в грудной клетке;
неприятные ощущения или острая боль в конечностях, отдающая в левую сторону;
затруднение дыхания;
потеря сознания, спутанность сознания;
тошнота и рвота.
Симптомы инсульта:
спонтанное онемение лица, конечностей;
неспособность высказаться или понять речь;
потеря равновесия;
мигрень;
резкая слепота на один или два глаза.
Эти симптомы указывают на то, что необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
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