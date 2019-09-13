К чему может привести ежедневное употребление хлопьев

Диетолог Елена Соломатина заявила, что употребление хлопьев на завтрак каждый день может стать причиной возникновения диабета и ожирения у детей.В ходе проведения проверки было исследовано около 18 самых известных на рынке торговых марок быстрых завтраков, а именно шоколадных шариков. Результат проверки показал, что шарики 15 торговых марок содержат в себе повышенное количество сахара.Елена Соломатина объяснила, что такие быстрые завтраки вредны для детей именно из-за повышенного содержания углеводов. Также она добавила, что иногда можно давать данный продукт детям, но для каждодневного употребления он не подходит.Диетолог утверждает, что после употребления данного быстрого завтрака, который богат сахаром, у детей наблюдается повышение аппетита, это связано с резким повышением уровня глюкозы в крови и последующим спадом данного уровня. После понижения глюкозы в крови ребенку вновь захочется употребить продукт, который содержит в себе углеводы, чтобы уровень глюкозы снова резко вырос.Если уровень глюкозы будет скакать – то вверх, то вниз, это вызовет инсулинорезистенцию и преддиабетическое состояние, а в последующем и диабет. Соломатина заявила, что частое употребление готовых завтраков в виде шоколадных шариков или хлопьев может стать причиной возникновения ожирения из-за повышенного содержания калорий.