К чему может привести ежедневное употребление хлопьев
В ходе проведения проверки было исследовано около 18 самых известных на рынке торговых марок быстрых завтраков, а именно шоколадных шариков. Результат проверки показал, что шарики 15 торговых марок содержат в себе повышенное количество сахара.
Елена Соломатина объяснила, что такие быстрые завтраки вредны для детей именно из-за повышенного содержания углеводов. Также она добавила, что иногда можно давать данный продукт детям, но для каждодневного употребления он не подходит.
Диетолог утверждает, что после употребления данного быстрого завтрака, который богат сахаром, у детей наблюдается повышение аппетита, это связано с резким повышением уровня глюкозы в крови и последующим спадом данного уровня. После понижения глюкозы в крови ребенку вновь захочется употребить продукт, который содержит в себе углеводы, чтобы уровень глюкозы снова резко вырос.
Если уровень глюкозы будет скакать – то вверх, то вниз, это вызовет инсулинорезистенцию и преддиабетическое состояние, а в последующем и диабет. Соломатина заявила, что частое употребление готовых завтраков в виде шоколадных шариков или хлопьев может стать причиной возникновения ожирения из-за повышенного содержания калорий.
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