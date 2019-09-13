Напитки, помогающие быстро похудеть
Какие напитки способствуют похудению?
Вода (является одним из самых полезных для здоровья напитков: она не содержит калорий, облегчает обмен веществ и способствует детоксикации).
Чай (может помочь людям похудеть и закрепить результат благодаря двум ключевым ингредиентам: кофеину и соединению под названием эпигаллокатехин-галлат)
Белковые коктейли (белковые коктейли не могут заменить полноценные приемы пищи. Однако вследствие потребления большого количества белка, уменьшается чувство голода, что позволяет дольше оставаться сытым. В результате человек потребляет меньше калорий, что однозначно может помочь в похудении)
Напитки, содержащие имбирь (люди использовали имбирь для улучшения здоровья пищеварения в течение нескольких веков. Известно, что имбирь обладает противовоспалительными свойствами и может быть полезным дополнением к горячему чаю или газированной воде)
Газированная минералка (может стать хорошей альтернативой сладким газированным напиткам)
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Добавил kolonka в категорию Гастроэнтерология
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