Напитки, помогающие быстро похудеть

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Естественно, сбросить 10 кг обыкновенный напиток вам не поможет, однако если употреблять его правильно от 3 кг вы избавитесь с легкостью.Какие напитки способствуют похудению?Вода (является одним из самых полезных для здоровья напитков: она не содержит калорий, облегчает обмен веществ и способствует детоксикации).Чай (может помочь людям похудеть и закрепить результат благодаря двум ключевым ингредиентам: кофеину и соединению под названием эпигаллокатехин-галлат)Белковые коктейли (белковые коктейли не могут заменить полноценные приемы пищи. Однако вследствие потребления большого количества белка, уменьшается чувство голода, что позволяет дольше оставаться сытым. В результате человек потребляет меньше калорий, что однозначно может помочь в похудении)Напитки, содержащие имбирь (люди использовали имбирь для улучшения здоровья пищеварения в течение нескольких веков. Известно, что имбирь обладает противовоспалительными свойствами и может быть полезным дополнением к горячему чаю или газированной воде)Газированная минералка (может стать хорошей альтернативой сладким газированным напиткам)