Пассивное курение чревато возникновением эмфиземы

Вывод о том, что пассивное курение способно приводить к эмфиземе.В организме людей, являющихся пассивными курильщиками, развиваются процессы, следствием которых может стать эмфизема легких. При данной патологии разрушаются структуры альвеол и в легких начинает скапливаться избыточное количество воздуха.Вывод о том, что пассивное курение способно приводить к эмфиземе, был сделан учеными из Университета Колорадо в Денвере (США). Они экспериментировали на крысах, которым давали дышать табачным дымом пять дней в неделю по несколько часов.В результате было установлено, что табачный дым даже на уровне такого пассивного воздействия способен вызывать воспалительную реакцию в легких, нарушающую здоровые функции органа.«Четырех месяцев пассивного курения достаточно, чтобы в ткани легких начались значительные изменения», — констатировали авторы работы.В частности, ученые обнаружили, что при таком сроке действия пассивного курения в легких тормозится процесс роста клеток внутренних стенок сосудов, служащих барьером между внутренним пространством кровеносных сосудов и окружающими тканями. По словам специалистов, подобный процесс наблюдается в легких людей за некоторое время до того, как у них развивается ХОБЛ, обструктивная болезнь легких.