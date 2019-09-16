Найден ген, включающий и выключающий шизофрению

Ученые полагают, что их исследование обладает потенциалом для разработки новых методик лечения шизофрении.Ученые с помощью экспериментов с использованием стволовых клеток обнаружили ген, регулирующий шизофрению. Это исследование имеет чисто практическое значение.Исследователи из Детского госпиталя Филадельфии проанализировали значительное количество тканей мозга для того, чтобы определить ген, который является основным регулятором шизофрении на стадии развития мозга человека. Вполне возможно, что это открытие будет положено в основу новых методов лечения одной из самых тяжёлых психических болезней человека. При этом в распоряжении исследователей поступили две независимых друг от друга базы данных по биологическим образцам, которые брали как от пациентов с шизофренией, так и у контрольной группы.Используя алгоритм, разработанный сотрудниками Колумбийского университета, учёные смогли реконструировать сеть транскрипции генов и выявить ген под названием TCF4, который является регулятором этого состояния. Отметим, что и в ходе предыдущих исследований TCF4 признавался важным для развитие шизофрении, но науке не удавалось выяснить достаточных подробностей по поводу его функционального эффекта. И вот теперь исследователи изучали этот эффект, снижая выраженность TCF4 в невральных прогениторных клетках и глутаматергических нейронах, добытых из плюрипотентных стволовых клеток.Это один из первых примеров сочетания вычислительного подхода и экспериментальных моделей на основе стволовых клеток для изучения сложной сети генов психиатрических болезней.