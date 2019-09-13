Малярию попробуют лечить по-новому

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Современные средства лечения основаны на препарате под названием артемизинин.В организме губки содержится компонент под названием фриомарамид, который блокирует инфекцию и развитие малярийного паразита Plasmodium falciparum в клетках печени. К такому выводу пришли исследователи.Все ныне использующиеся лекарства от малярии становятся менее эффективными из-за лекарственной резистентности. Тем ценнее открытие учёных, которые обнаружили, что изолированный из организма антарктический морской губки пептид может стать компонентом радикально новой терапии. Напомним, что симптомы малярии начинаются с жара и озноба, за которыми могут последовать тяжелейшая анемия, респираторный дистресс-синдром и недостаточность органов. Малярию вызывают паразиты под названием Plasmodium falciparum, передающиеся человеку через укусы москитов. Некоторую часть своей жизни они вначале проводят в печени, где репродуцируются, а затем уже движутся в кровь.Современные средства лечения основаны на препарате под названием артемизинин, который удерживает паразита под контролем в крови человека. Однако эти самые паразиты обретают всё большую резистентность к данному препарату. Одним из решений является атака на паразита на ранних стадиях развития, когда он всё ещё прибывает в печени и не имеет никакой резистентности. Поиск этих средств атаки и составляет заботу многих ученых.И вот теперь обнаружено, что некоторые губки сами используют множество химических средств защиты от хищников. Учёные оценили целый ряд натуральных продуктов, добытых из антарктический морской губки под названием Inflatella coelosphaeroides. Один компонент, названные фриомарамидом, блокировал инфекцию и развития малярийного паразита в клетках печени в лабораторных культурах. При этом компонент для клеток печени токсичным не был.