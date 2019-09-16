Медики назвали объём талии, увеличивающий риск инфаркта

Понятие «ожирение» устарелоВрачи назвали объём талии, при котором повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.– Простые способы предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний – окружность талии менее 80 сантиметров у женщин и 94 сантиметров у мужчин, – отметили медики.Эксперты утверждают, что снизить риск развития инфаркта или инсульта помогут отказ от курения, регулярные занятия физкультурой, а также употребление в пищу не менее 500 граммов овощей и фруктов каждый день. Кроме того, следует помнить о рекомендованной суточной норме соли — не более 5 граммов в сутки.Отмечается, что до 40% женщин и до 48% мужчин имеют повышенный уровень артериального давления. Это тоже грозит развитием инсульта и инфаркта.Учёные обращают внимание на то, что понятие «ожирение» устарело. Примерно треть населения страдает от этого недуга. При этом многие женщины, имеющие, в принципе, низкий ИМТ, часто страдают от диабета, рака кишечника, нарушения обмена веществ и прочих болезней, обычно связываемых с большим весом. Всех их объединяла одна вещь – большой обхват талии.Женщины вроде бы не считались тучными, но жир располагался у них примерно «посередине». Именно этот жир крайне опасен, предупреждают специалисты. Понятие «ожирение» нужно переопределить, включив туда не только ИМТ, но и обхват талии, утверждают учёные.В качестве примера борьбы с ожирением эксперты приводят опыт Японии, где измеряют талию людям старше 40 лет, а также опыт Новой Зеландии – там для получения гражданства требуется справка с индексом массы тела (ИМТ).