Диетологи рассказали, какое питание защитит от диабета и болезней сердца

Какая диета полезнее.Средиземноморская диета – одна из немногих полезных диет, эффективность которой доказана в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и избыточного веса. Об особенностях такого режима питания в Instagram рассказала диетолог Виктория Кляуз.Основой средиземноморского питания являются рыба, морепродукты, птица, оливковое масло, сыры и йогурты, овощи, фрукты, а также зерновые и бобовые.«Очень схоже с принципами правильного питания, но есть небольшие нюансы . Жиры преимущественного растительного происхождения. Массовая доля белка 10-20% от всей калорийности с акцентом на «дары моря». И также отмечу, что овощи и фрукты используются локальные, которые в связи с климатом доступны постоянно«, — рассказала диетолог.«На постсоветском пространстве тоже есть определенный тип питания. Из плюсов — в нашем обычном рационе есть крупы, сезонные овощи, готовятся первые блюда — а это тоже овощные наборы. Из минусов — большое употребление жирного мяса, малое количество растительных масел и рыбы. Средиземноморская диета отличный вариант здорового питания и хороший способ внести здоровое разнообразие в повседневный рацион«, — отметила она.