Эта еда ускоряет процессы очищения печени

Здоровая печень улучшает внешний вид.Печень, свободная от токсинов, улучшает общее здоровье и внешний вид. Эксперты в области питания назвали продукты, которые ускоряют процессы очищения печени от токсинов.Вода. Чистая питьевая вода является одним из самых лучших помощников для печени. Со стакана воды медики рекомендуют начинать свой день и заканчивать его также приемом воды. В достаточном количестве вода помогает организму избавиться от химических веществ и токсинов – всех тех компонентов, которые проходят через его главный фильтр в виде печени. Чтобы они надолго в нем не застревали, пейте воду.Чеснок. Этот овощ содержит соединения серы, которые помогают активировать ферменты в печени и тем самым усилить ее фильтрующую способность. Кроме того, в чесноке много аллицина и селена, которые защищают печень от повреждений.Куркума. Ее употребление стимулирует регенерацию клеток печени, а также увеличивает естественную выработку желчи, что ускоряет выведение токсинов из тела.Лимон. Питье теплой воды с лимоном – отличный способ «почистить» печень. Есть данные о том, что в ответ на воду с лимоном печень вырабатывает больше ферментов.Яблоки. В яблоках содержатся мощные флавоноиды, которые способны бороться с воспалительными заболеваниями. Помимо этого, в сосав фруктов входит такой вид клетчатки, как пектин, помогающий очищать организм от скоплений нежелательных веществ.Свекла. Неприхотливый овощ отлично защищает желчные протоки в печени от токсичного повреждения.Авокадо. В нем присутствуют соединения, которые могут защитить организм от повреждения печени. В частности, они оберегают орган от поражения токсичным веществом галактозамином.Кинза. Увы, но мало кто знает, что кинза обладает свойством выводить из организма тяжелые металлы, из-за действия которых возникают серьезные повреждения в печени.