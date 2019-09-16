Эта еда ускоряет процессы очищения печени
Печень, свободная от токсинов, улучшает общее здоровье и внешний вид. Эксперты в области питания назвали продукты, которые ускоряют процессы очищения печени от токсинов.
Вода. Чистая питьевая вода является одним из самых лучших помощников для печени. Со стакана воды медики рекомендуют начинать свой день и заканчивать его также приемом воды. В достаточном количестве вода помогает организму избавиться от химических веществ и токсинов – всех тех компонентов, которые проходят через его главный фильтр в виде печени. Чтобы они надолго в нем не застревали, пейте воду.
Чеснок. Этот овощ содержит соединения серы, которые помогают активировать ферменты в печени и тем самым усилить ее фильтрующую способность. Кроме того, в чесноке много аллицина и селена, которые защищают печень от повреждений.
Куркума. Ее употребление стимулирует регенерацию клеток печени, а также увеличивает естественную выработку желчи, что ускоряет выведение токсинов из тела.
Лимон. Питье теплой воды с лимоном – отличный способ «почистить» печень. Есть данные о том, что в ответ на воду с лимоном печень вырабатывает больше ферментов.
Яблоки. В яблоках содержатся мощные флавоноиды, которые способны бороться с воспалительными заболеваниями. Помимо этого, в сосав фруктов входит такой вид клетчатки, как пектин, помогающий очищать организм от скоплений нежелательных веществ.
Свекла. Неприхотливый овощ отлично защищает желчные протоки в печени от токсичного повреждения.
Авокадо. В нем присутствуют соединения, которые могут защитить организм от повреждения печени. В частности, они оберегают орган от поражения токсичным веществом галактозамином.
Кинза. Увы, но мало кто знает, что кинза обладает свойством выводить из организма тяжелые металлы, из-за действия которых возникают серьезные повреждения в печени.
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