Эти лакомства снижают риск стрессовых заболеваний

Какие болезни могут появиться от нервов.Эксперты дали советы, как справиться со стрессом и снизить риск развития некоторых опасных заболеваний, которые могут развиться «от нервов».— В современном обществе бегство от стресса — занятие сложное, но не безнадёжное. Есть рациональный подход: обучение навыкам преодоления стресса, повышение стрессоустойчивости, — говорится в сообщении министерства.Чтобы преодолеть стресс, нужно обязательно высыпаться, ежедневно отводить время для релаксации и чередовать периоды работы с отдыхом. Снять эмоциональное напряжение поможет физнагрузка, лучше всего связанная с водой.Отлично поможет и правильное питание, а такие продукты, как горький шоколад, орехи, бананы и имбирь повысят настроение.Эксперты советуют следить за своим настроением, как за внешним видом. По их словам, к своей раздражительности и вспыльчивости нужно относиться как к источнику болезней.— Доброжелательное выражение лица и улыбка улучшат ваше настроение и отношение окружающих к вам, — отмечают специалисты.Стресс способен ускорить развитие самых разных заболеваний, например, гипертонии, ишемической болезни сердца, бронхиальной астмы, язвенной болезни.А вот снимать стресс с помощью табака или алкоголя эксперты не советуют — останутся и усугубятся, а здоровье пострадает.