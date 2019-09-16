Эти лакомства снижают риск стрессовых заболеваний

Какие болезни могут появиться от нервов.

Эксперты дали советы, как справиться со стрессом и снизить риск развития некоторых опасных заболеваний, которые могут развиться «от нервов».

— В современном обществе бегство от стресса — занятие сложное, но не безнадёжное. Есть рациональный подход: обучение навыкам преодоления стресса, повышение стрессоустойчивости, — говорится в сообщении министерства.

Чтобы преодолеть стресс, нужно обязательно высыпаться, ежедневно отводить время для релаксации и чередовать периоды работы с отдыхом. Снять эмоциональное напряжение поможет физнагрузка, лучше всего связанная с водой.

Отлично поможет и правильное питание, а такие продукты, как горький шоколад, орехи, бананы и имбирь повысят настроение.

Эксперты советуют следить за своим настроением, как за внешним видом. По их словам, к своей раздражительности и вспыльчивости нужно относиться как к источнику болезней.

— Доброжелательное выражение лица и улыбка улучшат ваше настроение и отношение окружающих к вам, — отмечают специалисты.

Стресс способен ускорить развитие самых разных заболеваний, например, гипертонии, ишемической болезни сердца, бронхиальной астмы, язвенной болезни.

А вот снимать стресс с помощью табака или алкоголя эксперты не советуют — останутся и усугубятся, а здоровье пострадает.
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