Медики предупредили об опасности использования йода

Кому лучше его не трогать.Йод является самым популярным средством, которое присутствует в домашней аптечке каждой украинской семьи. Йодный раствор используют для дезинфекции ран у детей и взрослых. Также его часто применяют в обработке слизистых, в частности полоскают ротовую полость при болезнях горла. Многие «по-старинке» часто делают йодные сетки в местах уколов, чтобы предотвратить болезненные ощущения и воспалительные процессы.Но медики всего мира обеспокоены таким поголовным использованием раствора йода.Дело в том, что средство является сильным аллергеном и может приводить к нежелательным последствиям. Как говорится, хотелось как лучше, а получилось как всегда.После использования спиртового раствора йода могут возникнуть ожоги слизистых (при полоскании горла, например). Также йод вызывает аллергические кожные проявления, иногда настолько сильные, что необходима срочная госпитализация человека. Более того, спиртовой раствор может привести к заболеваниям щитовидной железы, что никак не сопоставимо с «йодной сеткой на попе».Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют избавиться от спиртового раствора вообще, и заменить его на более современное средство дезинфекции — бетадин, например. В случае, если «сердце прикипело к йоду», следует заменить спиртовой раствор на водный раствор йода. Последний действует так же, как и спиртовой, но не дает настолько мощных аллергических реакций организма.