Назван фрукт, который нужно есть при болезнях сердца

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Диетологи назвали продукты, которые являются чрезвычайно полезными для сердца.Бананы содержат массу полезных для организма веществ, поэтому эксперты советуют россиянам не пренебрегать этими доступными тропическими плодами. Ученые говорят, что регулярное употребление бананов может быть действенной профилактикой, предотвращающей развитие некоторых опасных заболеваний.К таким можно отнести, например, болезни сердечно-сосудистой системы. Бананы, в частности, защищают человеческий организм от развития гипертонической болезни сердца.«В бананах можно обнаружить большое количество калия, поэтому особое внимание на эти плоды следует обращать людям, у которых был диагностирован недостаток калия. Это вещество полезно для профилактики болезней сердца и сосудов, и не только», — отмечают эксперты в области здорового питания.Некоторые специалисты советуют употреблять бананы женщинам, которые страдают от неприятных проявлений предменструального синдрома. Вещества в составе бананов позволяют в некоторой степени ослабить напряжение, связанное с предменструальным синдромом.В бананах много клетчатки, поэтому они могут использоваться для быстрого перекуса после физических нагрузок. Однако людям, которые склонны к лишнему весу, нужно относиться к бананам настороженно, так как у этих плодов довольно высокая калорийность.