Врачи рассказали о пользе острых приправ

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Самым быстрым действием обладает кайенский перец.Специалисты назвали четыре наиболее полезных свойства острых приправ, применение которых поможет укрепить здоровье. Капсаицин, входящий в состав жгучего перца, способствует стабилизации артериального давления и является профилактикой воспалительных процессов в организме.Самым быстрым действием обладает кайенский перец. Капсаицин в восемь раз повышает метаболизм, что способствует похудению. Установлено также, что человек, употребляющий острые приправы, ест меньше и часто отдает предпочтение пище с низкой калорийностью.Согласно данным, опубликованным в журнале Американского общества химиков, капсаицин снижает уровень холестерина, а также блокирует действие гена, провоцирующего сужение артерий. Из-за этого наблюдается увеличение притока крови к сердечной мышце, улучшение ее питания, что благотворно влияет на работу миокарда. Большинство врачей считают капсаициноиды сильным защитным средством от рака кишечника.Статья медицинского издания The Journal of Clinical Investigation сообщает, что перец чили может подавлять опухоль и продлевать срок жизни при уже возникшем заболевании. К тому же проводилось исследование, показавшее, что прием продукта замедляет развитие онкологического процесса в легких.