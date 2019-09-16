Названа каша, которую полезно есть при гастрите и артрите

Крупа имеет особенный химический состав.Пользу любых каш для организма трудно переоценить. Они помогают нам наладить пищеварение, худеть на диетах и вести здоровый образ жизни. Высокое содержание клетчатки, витаминов и микроэлементов делает их незаменимыми в рационе каждого человека.Специалисты рассказали, чем полезен булгур и каким образом он влияет на работу многих органов и систем в нашем организме.Булгур считают одной из самых питательных круп, но он обладает еще и многими полезными для организма свойствами. Это обусловлено его особенным химическим составом: наличие всех витаминов группы В, огромное количество клетчатки, кальций, магний, железо и даже фосфор.Профилактика артритаБулгур способствует улучшению прочности костей — проблеме, известной каждому человеку. Также в каше содержится огромное количество белка, благодаря которому можно восстановить и нарастить мышечные ткани.Профилактика гипертонииКроме того, булгур полезен для сердечно-сосудистой системы, поскольку содержит в себе много клетчатки и витамина В6. Это позволяет контролировать и предупреждать развитие заболеваний. А наличие железа станет отличным профилактическим средством от анемии.Профилактика гастритаДля пищеварительной системы булгур тоже делает немало полезного: очищает организм от токсинов, эффективно борется с любыми расстройствами в работе кишечника, спасает от вздутия и способствует образованию и росту количества полезных бактерий.Профилактика образования камнейОдна из важных функций булгура — снижение риска образования камней в желчном пузыре. Такая функция возможна благодаря высокому содержанию той же клетчатки, которая способствует активному пищеварению и уменьшает количество выделяемой желчи.Домашние маски для лицаЭту крупу используют даже для изготовления домашних масок и скрабов для лица. Микроэлементы в его составе хорошо освежают кожу и способствуют ее омоложению.Даже несмотря на калорийность, булгур рекомендуют есть тем, кто сидит на диете: он отлично насыщает и надолго избавляет от чувства голода. Главное — следить, чтобы порции были умеренными.