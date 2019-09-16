Медики рассказали о разных методах лечения геморроя

Геморрой является естественной частью ануса. Геморроем также обычно называют патологическим явлением в кавернозных венозных сосудах, которые заполнены кровью.Когда наблюдается чрезмерный отек геморроя, речь идет о геморроидальных заболеваниях.Как лечить геморрой? При лечении геморроя используются мази, суппозитории и противовоспалительные препараты. Инструментальные методы включают: склеротерапию, лазеротерапию, инфракрасную коагуляцию и криотерапию.ТаблеткиТаблетки не излечивают геморрой — они могут облегчить осложнения заболевания (например, воспаление, сгусток крови). При геморроидальных заболеваниях можно использовать безрецептурные противовоспалительные препараты (они уменьшают отеки и воспаления). Тем не менее, они должны использоваться в соответствии с указаниями врача.Мази и кремыРектальные суппозитории, успокаивающие кремы и мази (в основном вяжущие средства) можно использовать при геморрое. Все эти препараты ускоряют заживление ран в анусе и поддерживают регенерацию слизистой оболочки. Одним из лучших средств является релиф про.СклеротерапияСклеротерапия — это метод лечения геморроя, обычно используемый при небольших поражениях. Склеротерапия включает химические инъекции агентов, которые закрывают кровоснабжение геморроя. Под слизистой оболочкой делают инъекцию со специальной пеной, которая образует сгусток крови. После этой процедуры комок отваливается. Последствиями процедуры могут стать несколько дней ректального кровотечения (исчезают самопроизвольно после заживления раны).Лигирование с помощью резиновой ленты (метод Баррона)Перевязка геморроя, так называемой резиновой лентой — это метод, применяемый у пациентов с геморроем первой, второй и третьей степени. Метод Бэррона включает в себя наложение резинового кольца на корень опухоли — это означает, что кровоснабжение пораженного участка будет прервано, а затем геморрой отпадет. Процедура длится несколько минут, и обычно геморрой отпадает за около недели.ЛазеротерапияЭтот метод лечения геморроя состоит в облучении опухоли лазерными лучами. Лазер заставляет кровеносные сосуды быстро закрываться, что в свою очередь приводит к разрушению опухолевой ткани. Лазерная коагуляция геморроя обычно используется только тогда, когда все другие методы лечения геморроя не увенчались успехом.