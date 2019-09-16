Онкологи рассказали, чем рискуют любители куриного мяса

Регулярное употребление курятины повышает риск некоторых видов рака.Ученые из Оксфордского университета выявили связь между употреблением курицы и тремя видами рака. Одним из онкологических заболеваний является злокачественная меланома.Как показали исследования, любители куриного мяса рискуют получить злокачественную меланому, рак простаты и неходжкинскую лимфому. Ученые отслеживали 475 000 британцев среднего возраста, анализируя их рацион питания и недуги, которые у них были диагностированы, обнаружив, что у 23 000 из них развились в большинстве своем три вида онкологических заболеваний.Стоит отметить, исследование американских ученых, опубликованное ранее в этом году, показало, что женщины, которые перешли на птицу, отказавшись от говядины, баранины или свинины, на 28% реже диагностируются с раком молочной железы.Когда речь заходит о красном мясе, NHS указывает, «вероятно, существует связь между употреблением огромного количества продуктов животного происхождения и колоректальным раком».