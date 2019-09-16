Эксперты объяснили как отказ от глютена влияет на организм

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В питании важно сохранять сбалансированность.Ученые сообщили о преимуществах и недостатках безглютеновой диеты, исключающей употребление зерен злаковых растений. При этом не рекомендуется также употреблять пищу, приготовленную из них.Популярность диете без глютена, ее часто называют клейковиной, обеспечила реклама о якобы существующем для организма вреде данного вещества. Этому способствовала также информация о похудении людей, которые стали применять такое питание. По мнению ученых, диета является крайне необходимой для людей, страдающих непереносимостью глютена. К ним относят аллергиков, число которых в мире непрерывно растет, а также тех, у кого диагностированы целиакия, дерматит Дюринга, синдром Аспергера, аутизм.По медицинским показаниям таким людям нельзя есть пшеничный или ржаной хлеб, макароны, блюда из овса и ячменя. Так, например, при целиакии клейковина этих злаков поражает кишечник. Для здорового человека необходимость в подобных ограничениях отсутствует. Продукты без глютена обычно стоят дороже своих аналогов, что скажется на бюджете.Отказ от привычных продуктов приводит часто к недостатку некоторых витаминов, например, железа, магния или фосфора. Сбалансированное питание, утверждают ученые, в сочетании со здоровым образом жизни принесет действительную пользу здоровью человека.