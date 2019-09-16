Это лакомство ускоряет работу мозга по утрам

Мозговая активность повышается.Производительность мозга увеличивается при употреблении с утра холодного десерта.Японские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили важную вещь.Если по утрам кушать мороженое, то думается «легче».Мозговая активность повышается при попадании в организм этого холодного и сладкого десерта.Во время старта исследований добровольцев разделили на два блока людей.Следовательно, первая группа каждое утро «поедала» сладкий холодный десерт, а вторая – обычные продукты для завтрака.Отметим, что «соображала» лучше группа номер 1.В мозге человека при попадании холодного активируются альфа-волны с огромной амплитудой.Именно они и способны увеличить внимание и концентрацию.Мыслительному процессу «приходилось» работать быстрее.Но конкретный ингредиент, который важен для хорошего «мышления», пока не удалось выявить.В скором времени пройдет еще одно исследование.