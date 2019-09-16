Это лакомство ускоряет работу мозга по утрам
Производительность мозга увеличивается при употреблении с утра холодного десерта.
Японские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили важную вещь.
Если по утрам кушать мороженое, то думается «легче».
Мозговая активность повышается при попадании в организм этого холодного и сладкого десерта.
Во время старта исследований добровольцев разделили на два блока людей.
Следовательно, первая группа каждое утро «поедала» сладкий холодный десерт, а вторая – обычные продукты для завтрака.
Отметим, что «соображала» лучше группа номер 1.
В мозге человека при попадании холодного активируются альфа-волны с огромной амплитудой.
Именно они и способны увеличить внимание и концентрацию.
Мыслительному процессу «приходилось» работать быстрее.
Но конкретный ингредиент, который важен для хорошего «мышления», пока не удалось выявить.
В скором времени пройдет еще одно исследование.
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