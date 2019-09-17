Диетологи назвали распространенные ошибки «правильного» питания

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Что может навредить здоровью.Правильно питание сегодня вошло в моду. Мы все за «ЗОЖ» (Здоровый образ жизни). Но немногие из нас знают, что «неправильное» правильное питание может только навредить организму человека.Вот самые распространенные ошибки при правильном питании и похудении:Нерегулярное питаниеВсе диетологи вокруг твердят: «нужно есть каждый день в одно и тоже время». Но зачем? При нерегулярном питании в итоге за день можно съесть намного больше калорий. Ведь не всегда мы посчитаем 200 грамм черешни и маленький бутербродик с сыром в рацион. Вот потом и получается «передоз каллорий».Постоянный голодВозможные причины: сильный дефицит калорий или нехватка каких то отдельных веществ, неправильное распределение пищи в течении дня.ОбезвоживаниеПить воду — самое главное при ПП. Не забывайте об этом. Минимум 1,5 литра в день.МалоподвижностьАктивность и спортивные нагрузки — залог успеха при правильном питании и похудении. Для поддержания жизнедеятельности организма нужно не только есть и пить, но и заниматься спортом. Так человек становится активнее и бодрее.Еда до 18:00Есть после 18:00 можно и даже нужно. Фитнес-тренера утверждают, что последний прием пищи человека должен быть за 2 часа до сна, то есть, если вы ложитесь спать в 23:00, последний прием пищи в 21:00.