Эта сладость поможет пробудить интимное желание

Что делать, если страсть угасла.Одним из важнейших условий крепких отношений в паре является регулярный секс. Однако по прошествии времени случается, что страсть между партнерами угасает, и тогда начинаются проблемы, которые даже могут привести к расставанию.Ученые решили выяснить, действительно ли горький шоколад способен пробудить сексуальное желание, и если да, то каким образом?В наше время низкое либидо можно встретить как у женщин, так и у мужчин, и совершенно не обязательно, чтобы они были в возрасте — сегодня с такой проблемой можно столкнуться и в двадцать. Снижение либидо происходит из-за целого ряда физических явлений, например, постоянного напряжения, стрессов, усталости и снижения выработки гормонов в организме. К счастью, есть шоколад, который просто необходимо внести в свой рацион тем людям, которые хотят «подогреть» свою сексуальную жизнь.Исследователи обнаружили, что темный шоколад, а точнее какао, из которого он делается, содержит фенилэтиламин — химическое вещество, которое вырабатывается в мозге человека, когда мы испытываем симпатию и влюбленность. Это натуральное соединение функционирует как нейронный регулятор, который выделяет эндорфины, поднимающие наше настроение.Одной из наиболее распространенных причин снижения либидо является стресс, а, как известно, шоколад имеет свойство прекрасно справляться с напряжением. Так, проведенный в прошлом году, широкий мета-анализ по взаимосвязи между горьким шоколадом и здоровьем мозга показал, что любимая сладость действительно может снизить уровень стресса и повысить уровень счастья. Но, не стоит забывать, что речь идет именно о горьком шоколаде, содержащим в составе не менее 70% какао, а вот сладкие молочные или белые плитки никак не смогут вам здесь помочь.В апреле прошлого года было опубликовано исследование, в котором предполагалось, что ежедневное употребление в пищу нескольких кубиков темного шоколада в течении месяца значительно снизит высокое кровяное давление. Ученые из Политехнического института в Коимбры в Португалии, где проводилось исследование, предположили, что причиной эффективности горького шоколада является высокое содержание антиоксидантов, называемых флаванолами.До этого польза шоколада для организма человека была мало изучена, особенно в контексте его вклада в здоровье сердца. Во время других исследований также было установлено, что флаванол тесно связан со снижением резистентности к инсулину, регулированием массы тела, более быстрым заживлением ран и повышением либидо. Вот так, казалось бы, обычное кондитерское изделие способно спасти множество пар от расставания, вернув в их жизнь страсть и регулярный секс.