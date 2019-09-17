Названы продукты, способные стать профилактикой рака

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Вкусно и полезно.Чтобы снизить риск онкологических заболеваний, включайте в свой рацион продукты, способные останавливать рост раковых клеток! Ученые назвали 7 общедоступных и легких в приготовлении продуктов против рака.ПомидорыПомидоры – источник важного защитного вещества ликопина, обладающего противораковым действием. Есть их лучше в термически обработанном виде: тушеные, запеченные или в супе. Они содержат в десятки раз больше ликопина. При ежедневном употреблении томатного соуса риск развития, например, рака простаты снижается на 20%.БобовыеС возрастом часто развиваются онкологические заболевания, связанные с репродуктивной системой. Они возникают из-за гормонального дисбаланса во время климакса. Поэтому основными защитными продуктами против рака будут те, которые способны нормализовать этот дисбаланс. Для женщин это, например, бобовые (соя, фасоль, горох), содержащие фитоэстрогены. Для профилактики рекомендуется есть бобовые до 3 раз в неделю.Зеленый чайОпытным путем эксперты выявили продукты и напитки, обладающие антиканцерогенным действием. Один из них – зеленый чай – содержит целый спектр антиоксидантов, полифенолы, ресвератрол и кверцетин. Эти вещества защищают клетки от повреждений. Для профилактики пейте не менее 3 чашек зеленого чая в день.Оливковое маслоУченые выяснили, что женщины, которые придерживаются средиземноморской диеты, реже болеют раком груди. Секрет кроется в оливковом масле, а вернее в олеиновой кислоте, которая входит в его состав. Она не только подавляет размножение канцерогенных клеток, но и повышает эффективность лекарств, применяющихся в лечении рака груди. Если каждый день употреблять в пищу от 15 до 25 мл оливкового масла прямого холодного отжима, то можно снизить риск развития рака груди, а также яичников на 60%.СвеклаДля профилактики рака кишечника каждый день ешьте не меньше 5 порций овощей и фруктов, содержащих растительные волокна. Каждая порция – около 100–150 г. Особенно полезна свекла – это эффективный продукт против рака. Свекла очищает кишечник от токсинов, улучшает его моторику и функции. Есть ее можно как сырой (в салатах), так и вареной или запеченной. Таким же действием обладают зеленый лук, петрушка или листовые салаты.ЧеснокПо результатам новейших научных исследований чеснок способен защитить от рака желудка и рака кишечника. Благодаря особым соединениям он повышает активность клеток иммунной системы, которые отвечают за сопротивление раку, связывает токсины и удаляет их из организма, а также активирует белые кровяные клетки, которые поглощают и уничтожают раковые клетки. Медики рекомендуют съедать не менее 5 зубков чеснока в неделю для защиты от рака.Читайте также: Эти продукты эффективно сжигают жировые отложенияКапустаДля профилактики рака молочных желез полезны все виды капусты: брокколи, белокочанная, брюссельская и другие. Капуста содержит индолы, защищающие клетки от повреждения свободными радикалами. Старайтесь каждый день есть свежую капусту в салатах, отварную или тушеную.Если включить эти продукты против рака в свой рацион, избегать стрессов, вести активный образ жизни, то риск развития опасных заболеваний снизится многократно.