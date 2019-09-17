Стоматолог рассказала, что влияет на цвет зубов
Можно заметить, что у одного человека цвет зубов может быть желтым, а в другой – белоснежным, у третьего – с оттенком кофе.
На зубную эмаль влияют множество факторов, зубы иногда меняют свой цвет, покрываются пятнами.
Стоматолог Юлия Селютина отмечает, что чаще всего эмаль бывает молочно-белой или полупрозрачной.
При этом ткани одного и того же зуба имеют разный цвет – режущий край светлее, чем эмаль у десен. Также клыки обычно темнее, чем резцы.
На естественный цвет зубов влияют:
1) плотность эмали – сквозь тонкую эмаль «просвечивается» дентин, он от природы желтоватый;
2) микрорельеф зуба – чем ярче он выражен, тем белее выглядит цвет зуба;
3) качество дентина – с возрастом или по ряду других факторов он темнеет, иногда сквозь него начинает «просвечивать» пульпа, которая имеет красно-коричневую окраску.
Визуальный оттенок зубов определяется по шкале Вита. Цвет определяется не на одном участке зуба, а сразу на нескольких, поскольку они могут иметь отличия:
A – с преобладанием красно-коричневого оттенка;
B – желтовато-красноватый;
C – преимущественно серого оттенка;
D – красновато-сероватый оттенок.
После того как группа установлена, определяют яркость по той же методике, но уже обозначают цифрами от 1 до 4. Четверка – самый темный оттенок, а самым светлым будет единичка.
Почему меняется цвет зуба:
травма;
потеря нерва;
генетика;
возраст;
природные красители;
прием некоторых лекарств.
Как восстановить цвет зуба:
профессиональная чистка и удаление отложений;
отбеливание (внешнее или внутриканальное);
ортопедические способы – установка керамических коронок или виниров.
Сохранить природный оттенок зубной эмали и добиться стойкого результата после курса отбеливающих процедур можно, если придерживаться всех рекомендаций стоматолога и регулярно проводить профилактику.
Как уберечь зубы от изменения цвета:
1. Сократите потребление напитков и продуктов, которые окрашивают зубы.
2. Соблюдайте правила гигиены ротовой полости.
3. Посещайте стоматолога для профосмотров и профессиональной чистки ежегодно.
4. Вовремя лечите болезни.
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