Медики рассказали, как распознать опасные родинки

Тем, у кого на теле много родинок, необходимо посещать дерматолога раз в год.Привычные родинки после летнего загара могут превратиться в смертельно опасные новообразования. Поэтому очень важно их регулярно проверять.Обязательно необходимо следить за размером пятна или родинки. Особенно, если пигментное пятно достаточно быстро увеличивается. Об опасности сигнализирует также асимметрия, размытый контур, а еще цвет – если пятно слишком темное или неоднородной окраски.Проверяют родинки с помощью специального устройства – дерматоскопа. Врачи говорят, что если рак кожи выявить на ранних стадиях, то шансы преодолеть недуг есть и немаленькие.Если же себя запустить, то последствия будут фатальными. Поэтому медики советуют обращать внимание на любые изменения на коже. А особенно тем, кто в так называемой группе риска. В ней находятся люди, лицо и тело которых во множестве пигментных пятен и родинок. Посещение дерматолога для них дело обязательное минимум раз в год.