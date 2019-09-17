Боли в суставах: основные причины

Правильная диета может помочь сохранить здоровье и улучшить самочувствие.Эксперты рассказали, как могут обезопасить себя люди, у которых болят суставы. Врачи назвали продукты, провоцирующие воспаления и приводящие к осложнениям.Известно, суставы трудно поддаются лечению, и даже хирургическое вмешательство не всегда может избавить от болезни. Специалисты отмечают, люди, имеющие ревматические недуги, остеоартроз, подагру и артрит, должны внимательно следить за своим рационом питания.Правильная диета может помочь сохранить здоровье и улучшить самочувствие. Для этого нужно в первую очередь существенно сократить употребление сливочного масла, сыра и красного мяса, так как в них имеются насыщенные жиры.Жирные кислоты омега-6 тоже вредны для этой группы людей. Они благотворно влияют на мозг, но при больных суставах нужно отказаться от подсолнечного и кукурузного масла, заменив его льняным или оливковым.Не менее вредными являются транс-жиры, содержащиеся в составе магазинной выпечки и фастфуде.Также следует сократить употребление сахара, так как он приводит к воспалению цитокинов. Мучные продукты не менее опасны, поскольку после употребления быстро преобразуются в глюкозу.Вредна и соль для таких пациентов. Эту специю нужно по возможности полностью исключить из рациона.