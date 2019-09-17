Врачи рассказали, чем и кому вредна жевательная резинка

Жевательные резинки рекомендуются стоматологами для гигиены полости рта и для улучшения состояния десен.Жевание укрепляет челюсти у малышей и стимулирует работу слюнных желез у взрослых. А вот вреду жевательных резинок в рекламной продукции не уделяется должного внимания. Гастроэнтеролог клиники «Борис» Инна Федорова рассказала, какие опасности могут подстерегать любителей пожевать жвачку.Способствует истончению зубной эмали. Во время жевания резинки во рту выделяется слюна, а вместе с ней много ферментов. Если вы будете жевать жвачку сразу после еды, то это будет лишь стимулировать выработку ферментов и поможет организму в переваривании пищи. Но если жевать резинку часто и на голодный желудок, выделяемые со слюной ферменты начинают разъедать эмаль. При этом в несколько раз вырастает угроза возникновения кариеса.Истощает слюноотделение. При стимуляции слюнных желез посредством жевания резинки происходит выброс слюны, повышается ее количество. Но если жевать жвачку много и часто, со временем количество вырабатываемой железами слюны уменьшается, что приводит к сухости слизистой оболочки. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению количества слюны, необходимой для смачивания продуктов питания. Это чревато нарушением пищеварения, дисбактериозом и появлением заед.Развиваются жевательные мышцы. У людей, имеющих с детства привычку жевать жвачки, вследствие частой стимуляции мышц жевательной мускулатуры развивается квадратная «американская» челюсть.Развивается неправильный прикус. Это также происходит, если жевать жвачку с детства.Увеличивается угроза развитий заболеваний ЖКТ. Для желудка человека жевательная резинка – пища, которая поступает в рот и дает звоночек для выработки необходимых для переваривания веществ: соляной кислоты, желудочного сока, желчи, сока поджелудочной железы, ферментов. Если при этом желудок не получает пищу, то выделение этих веществ происходит вхолостую, провоцируя заболевания желудочно-кишечного тракта. Это особенно касается детского организма. Следствием пристрастия к жеванию резинки могут быть боли и дискомфорт в животе, кислый привкус, повышенное желчеотделение, тошнота.Стоматологи рекомендуют жевать жвачку после еды от 2 до 5 минут. Жевание жвачки часто и на голодный желудок не рекомендуется. Категорически нельзя жевать жвачки для утоления голода!