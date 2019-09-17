Врачи рассказали, чем и кому вредна жевательная резинка
Жевание укрепляет челюсти у малышей и стимулирует работу слюнных желез у взрослых. А вот вреду жевательных резинок в рекламной продукции не уделяется должного внимания. Гастроэнтеролог клиники «Борис» Инна Федорова рассказала, какие опасности могут подстерегать любителей пожевать жвачку.
Способствует истончению зубной эмали. Во время жевания резинки во рту выделяется слюна, а вместе с ней много ферментов. Если вы будете жевать жвачку сразу после еды, то это будет лишь стимулировать выработку ферментов и поможет организму в переваривании пищи. Но если жевать резинку часто и на голодный желудок, выделяемые со слюной ферменты начинают разъедать эмаль. При этом в несколько раз вырастает угроза возникновения кариеса.
Истощает слюноотделение. При стимуляции слюнных желез посредством жевания резинки происходит выброс слюны, повышается ее количество. Но если жевать жвачку много и часто, со временем количество вырабатываемой железами слюны уменьшается, что приводит к сухости слизистой оболочки. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению количества слюны, необходимой для смачивания продуктов питания. Это чревато нарушением пищеварения, дисбактериозом и появлением заед.
Развиваются жевательные мышцы. У людей, имеющих с детства привычку жевать жвачки, вследствие частой стимуляции мышц жевательной мускулатуры развивается квадратная «американская» челюсть.
Развивается неправильный прикус. Это также происходит, если жевать жвачку с детства.
Увеличивается угроза развитий заболеваний ЖКТ. Для желудка человека жевательная резинка – пища, которая поступает в рот и дает звоночек для выработки необходимых для переваривания веществ: соляной кислоты, желудочного сока, желчи, сока поджелудочной железы, ферментов. Если при этом желудок не получает пищу, то выделение этих веществ происходит вхолостую, провоцируя заболевания желудочно-кишечного тракта. Это особенно касается детского организма. Следствием пристрастия к жеванию резинки могут быть боли и дискомфорт в животе, кислый привкус, повышенное желчеотделение, тошнота.
Стоматологи рекомендуют жевать жвачку после еды от 2 до 5 минут. Жевание жвачки часто и на голодный желудок не рекомендуется. Категорически нельзя жевать жвачки для утоления голода!
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