Список продуктов, которые могут вызвать аллергию

Около 35% людей считают, что у них имеется аллергия к определенной пище, на самом же деле истинная аллергическая реакция встречается у 4–8% детей и у 2–4% взрослых.Давайте разберемся, что собой представляет аллергия, почему она возникает и как правильно ее определить.Причины и проявления пищевой аллергииАллергия у ребенка – это не приговорПищевая аллергия – это совокупность повторяющихся симптомов, возникающих у восприимчивых людей после приема определенного вида продукта, который у здоровых людей не вызывают никаких проявлений.В развитии пищевой аллергии важную роль играют IgE-зависимые иммунные механизмы, ответственные за немедленные реакции, а также IgG-зависимые и клеточные механизмы замедленного типа, ответственные за хроническую природу изменений.Вторым, очень важным фактором, ответственным за возникновение аллергии, является быстрое развитие цивилизации и, как следствие этого, растущее загрязнение природной среды.Наблюдаемое увеличение заболеваемости является результатом неблагоприятного взаимодействия генетических факторов и факторов окружающей среды. Также специалисты выделяют среди основных причин роста пищевой аллергии увеличение потребления некоторых пищевых продуктов (например, экзотических фруктов и овощей) и более частое употребление как продуктов с высокой степенью переработки, так и их использование для приготовления пищи (полуфабрикаты).Довольно нередко аллергию путают с непереносимостью какого-либо продукта. При пищевой аллергии (например, на арахис) сильная и немедленная реакция иммунной системы обычно происходит после приема определенной пищи. Симптомы пищевой непереносимости развиваются с течением времени, обычно спустя пару часов. В последнем случае часто такая непереносимость наблюдается на лактозу, когда поджелудочная железа не может вырабатывать необходимый фермент.Пищевая аллергия у взрослых: типы реакцийВыделяют три типа реакций, которые могут возникать при контакте человека с аллергеном:немедленная аллергическая реакция. Клинические симптомы (от крапивницы до анафилактического шока) появляются через несколько минут после приема пищевого аллергена;аллергическая реакция цитотоксического типа. Геморрагические поражения, которые происходят в мелких кровеносных сосудах, выглядят как множество мелких, красных точек;аллергический тип иммунного комплекса. Клинические симптомы могут возникать через несколько часов или даже несколько дней после приема пищевого аллергена.Распространенные симптомы пищевой аллергии:желудочно-кишечные симптомы (например, диарея);изменения кожи (экзема, крапивница);респираторные расстройства (кашель, ринит, астма);сердечно-сосудистые нарушения (отдышка);анафилактический шок (самый тяжелый случай аллергии).Пищевая аллергия может возникнуть в любом возрасте, но чаще всего она развивается у младенцев и детей младшего возраста. Это связано с повышенной восприимчивостью желудочно-кишечного тракта и иммунной системы к аномальным реакциям, возникающим в раннем возрасте. Нередко это первый признак предрасположенности организма к другим аллергическим заболеваниям. Но, стоит отметить, довольно часто детская аллергическая реакция проходит с возрастом.Как проводится диагностика аллергииКак и в случае других видов заболевания, наиболее важным моментов в диагностике пищевой аллергии является очная консультация и осмотр пациента врачом-аллергологом. Врач детально расспросит о типе пищевых продуктов, вызывающих симптомы аллергии, уточнит клинические признаки, проведет полный сбор анамнеза.Кроме этого, важным моментом является проведение лабораторных исследований, таких как:определение специфических IgE в сыворотке крови. Их обнаружение является неопровержимым доказательством существования восприимчивости организма к определенным аллергенам;провокационный тест. Является наиболее важным исследованием, проводимым в диагностике пищевой аллергии. Во время обследования пациенту дается небольшое количество подозреваемого продукта-аллергена. После чего врач наблюдает, появляются ли какие-либо симптомы.Доказательством наличия аллергии является исчезновение симптомов после прекращения приема данного продукта и их появление после повторного употребления.Список распространенных продуктов-аллергеновПищевая аллергия у взрослых чаще всего вызывается продуктами растительного происхождения. Наиболее распространенными пищевыми аллергенами являются:помидорымолокоарахисбобысельдерейгорохфундуккокосыперсикиминдальпищевые красители: E102, E104, E110, E122, E124, E129глютеняичный белокрыбазерновые белкиговядинаВарианты леченияЛечение пищевой аллергии у взрослых основано прежде всего на соблюдении диеты. Она заключается во временном устранении одной или нескольких групп продуктов, которые предположительно вызывают аллергическую реакцию. Когда диета не приносит ожидаемого эффекта, врач разрабатывает индивидуальную схему фармакологического лечения. В случае развития симптомов аллергической реакции (в зависимости от их сложности) назначают антигистаминные препараты или глюкокортикостероиды (в форме таблеток или инъекций).