Врач рассказал, почему не стоит злоупотреблять арбузом

Полезно есть только до 300 граммов арбуза в день.«Часто воспаление почек маскируется под цистит, радикулит и обычную простуду», — говорит Игорь Соловьев, 54 года, столичный нефролог. -«В нарушение в работе органа указывают потливость после еды, бессонница, высокая температура, частое мочеиспускание, отеки и вздутый живот».«К врачу пошла с жалобами на спину, а оказалось, это воспаление почек. Я пропила лекарства, и оно стихло», — рассказывает киевлянка 40-летняя Маргарита Секунда. -«Через месяц стала часто бегать в туалет. Моча была прозрачна, как вода, с примесью слизи. Пришлось долго лечиться».Для определения диагноза следует сдать общий анализ крови и мочи. Лечат воспаления антибиотиками. За пять дней после окончания курса нужно повторить анализы.Чтобы предотвратить воспаление почек, лучше не переедать арбуз. Полезно не более 300 граммов в день. Потому что от этой ягоды увеличивается объем мочи и организм теряет соли калия, магния, кальция. Минералы начинают двигаться через мочевые пути и царапают слизистую оболочку. Это провоцирует воспаление.Следует избегать острых специй, наваристых бульонов, грибов и копченостей. Алкоголь противопоказан, так как может спровоцировать обострение болезни. Полезны овощи нейтрального вкуса, в которых много воды. Например, кабачки и огурцы.