Врачи рассказали, как яблоки влияют на здоровье

Среди положительных влияний: снижение риска деменции и улучшение работы мозга.Зарубежные ученые представили вниманию 15 преимуществ употребления яблок. По последним данным, яблоки являются самой выращиваемой и съедаемой пищей в мире.Яблоки в основном состоят из воды, они легко усваиваются организмом. Одним из их преимуществ является связь с ацетилхолином, благодаря чему улучшается концентрация и внимание.Они содержит питательные вещества, предотвращающие окислительные процессы, являющиеся причиной таких заболеваний, как слабоумие и болезнь Альцгеймера.Одно употребление продукта снижает риск инсульта, а благодаря полифенолам нормализуется уровень сахара в крови, что важно для людей с сахарным диабетом.В свою очередь клетчатка в них снижает уровень холестерина. Фрукт способствует уменьшению аппетита, что имеет отношение к борьбе с излишними килограммами. Таким образом, яблоки снижают риск ожирения. При проблемах с кишечником также помогут яблоки, борясь с запорами и диареей.Благодаря содержанию пектина продукт можно назвать пребиотическим, хорошо влияющим на кишечную микрофлору.Клетчатка в них помогает при чистке зубов, а антибактериальные свойства удерживают накопление бактерий, что происходит и за счет увеличения выработки слюны.Антиоксиданты во фрукте предотвращают неврологические расстройства, улучшают состояние кожи. Продукт также уменьшает симптомы астмы, уменьшая воспаление и укрепляя иммунную систему.Кемпферол, кверцетин и мирицетин связаны с минимизацией воспалительных процессов. Оказывается положительное влияние и на здоровье костей.Не менее полезными свойствами являются: улучшение зрения, предотвращение появления камней в желчном пузыре и облегчение геморроя. И последнее, если делать примочки из сока яблок на кожу головы, то можно предотвратить перхоть.