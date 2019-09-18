Врачи перечислили полезные свойства чеснока

Чеснок отличается множеством своих полезных свойств.Еще с раннего детства наши мамы и папы, бабушки и дедушки пытались накормить нас чесноком. Многие из нас боялись этого продукта еще больше, чем оборотни или вампиры ведь верили, что он может принести лишь несчастье.Однако, если взглянуть на это с другого ракурса, чеснок может сделать из обыкновенного смертного целую электростанцию, и что главное – здоровую.Ученым давно стало известно, что народ, который смог разглядеть потенциал в маленьком клубочке гвоздики, знал о чесноке и имел к нему доступ. А с чего пошли учения о том, что чеснок лечит все болезни? Правильно, тоже от древних народов. Те, кто не имели связи с медицинскими прорывами и были в принципе от нее изолированы, использовали чеснок как лекарство от всего. Кроме того, помимо лечебных целей его использовали и в кулинарии.Как оказалось, ученые подтвердили тот факт, что чесноком «строились пирамиды». Если быть точнее, то римляне и египтяне, которые жили еще очень давно, кормили свою рабочую силу именно чесноком (солдаты, олимпийцы, рабочие, моряки). Это происходило, потому что они верили, что этот продукт повысит производительность и работоспособность, особенно у сильного пола.Естественно, современные ученые также занимаются изучением полезных свойств чеснока. Исследования подтвердили теорию древних: продукт действительно может увеличить работоспособность, правда пока только у грызунов. Также, есть предположения, что чеснок помогает организму перебороть сильную усталость после занятий спортом.Самые эффективные результаты чеснок показал в области сердечно-сосудистой системы. Проведя исследования, эксперты узнали, что после 6-ти недельного курса чесночного масла, пиковая частота сердечных сокращений уменьшалась, а физические нагрузки увеличивались.