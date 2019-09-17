Назван неожиданный фактор, способствующий перееданию

Вредные пищевые привычки.Некоторые пищевые привычки способны нанести нашему организму серьезный вред. Медики рассказали о самых опасных пищевых привычках.Недостаток воды. Вода чистит наш организм от шлаков и токсинов, облегчая работу почек. Медики настаивают на соблюдении водного баланса. При недостаточном употреблении воды, появляется слабость, упадок сил и снижается интеллектуальная активность. Также недостаток воды приводит к перееданию.Сыроедение. К ряду негативных последствий может привести употребление продуктов без должной обработки.Пища в качестве антидепрессанта. Очень многие люди стресс заедают «вкусняшками». Но такой метод опасен перееданием, а в результате лишними килограммами и ожирением.Диеты и отдых от них. Садясь на диеты, некоторые люди думают, что выдержать ограничения в еде помогут дни отдыха. Но в результате происходит все наоборот: килограммы возвращаются в еще большем количестве, чем были сброшены.Увлечение сладостями. Такие продукты дают чувство ложного насыщения, оно быстро проходит и появляется желание вновь перекусить. Увлечение сладостями может привести к ожирению.Еда на ночь. Употребление пищи перед сном не даст организму восстановиться полноценно. Наутро вы встанете разбитым и уставшим. А регулярная такая привычка неизбежно приведет к лишнему весу.Пить много кофе. Медики отмечают, что кофеин особо опасен для женщин, он увеличивает риск возникновения рака поджелудочной железы и снижает фертильность. Также этот напиток повышает артериальное давление и может привести к гипертонии.Отказ от завтрака. Доказано, что если не завтракать, то в течение дня вы съедите гораздо больше пищи. К тому же дома вы можете приготовить завтрак из полезных продуктов, а на работе вы будете довольствоваться тем, что купили.