Врачи рассказали о полезных альтернативах кофе

Что бодрит по утрам.Говорят, что если не начать день с чашечки свежего кофе, то зачем тогда просыпаться… Вы согласны с таким утверждением? Вот только увлекаясь кофе, стоит помнить, что кофеин вызывает обезвоживание, а за ним – сухость и вялость кожи, а также вымывание кальция из костной ткани, кроме того повышение давления, а при частом регулярном употреблении – раздражительность и головную боль.Если вам не хватает по утрам вкуса или бодрости – есть несколько альтернатив кофе, которые менее пагубно скажутся на здоровье.Матча. Это разновидность зеленого чая. Он улучшает память и повышает концентрацию.Цикорий. Этот напиток считается полезным, в нем содержится инулин, который помогает работе пищеварительной системы и улучшению обмена веществ. Кофеина в цикории нет, а бодрящий эффект достигается благодаря большому количеству витамина B.Комбуча или «чайный гриб». Это также разновидность чая, которая самым положительным образом отражается на давлении и помогает восстанавливать память. У чайного гриба всегда была репутация универсального домашнего лекарства, чего-то суперполезного, соперничающего по целебным свойствам с мумие, медом, листом алоэ, кукурузной мукой и активированным углем.Кокосовая вода. Это жидкий эндосперм молодых плодов кокосовых пальм, произрастающих в Таиланде, Малайзии, Бразилии и в некоторых других тропических странах. В состав этого напитка входят многочисленные витамины, минералы, антиоксиданты и аминокислоты, которые оказывают восстанавливающее действие на водный баланс.Ройбуш. Этот чай, обладающий немного сладковатым вкусом, изготавливают из листьев южноафриканского растения, а именно из кустарника с одноименным названием Ройбуш. Получается очень приятный на вкус, с прекрасным ароматом, напиток. По своим тонизирующим, бодрящим свойствам, он с успехом заменит традиционный черный чай или кофе. Тем более, что ройбуш действует намного мягче на кровеносные сосуды, так как не содержит кофеина. Кроме того, в его составе содержится очень много веществ — антиоксидантов, основным свойством которых является замедление старения.