Онколог назвал факторы, влияющие на появление рака

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От каких привычек нужно отказаться.Специалист-онколог Андрей Каприн назвал три фактора, которые, по его версии, в наибольшей степени влияют на риск появление рака.Таковыми врач, в частности, считает курение, употребление алкоголя и вирус папилломы человека.Онколог, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, сообщил о том, что риск развития рака для человека примерно на 15 процентов зависит от его генотипа, а в остальном – от образа жизни.«Мы должны понимать, что примерно 15 процентов — это наш генотип, а все остальное — это наш образ жизни, который мы с вами ведем», — сказал, в частности, Андрей Каприн.Говоря о наиболее опасных факторах влияния на развитие онкологии во внешней среде, врач выделил в первую очередь употребление сигарет и алкоголя. Другими двумя факторами она назвал воздействие химических веществ, (конкретно асбеста или красителей), а также чрезмерное употребление красного мяса.