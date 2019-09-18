Диетологи развенчали популярные мифы о похудении

Стоит правильно понимать процесс потери веса.У многих людей, особенно перед так называемым «сезоном», появляется стремительное желание сбросить несколько лишних и ненужных килограммов. Тогда же мы кидаемся к разнообразным методам, однако очень часто случается, что в результате мы и ни одного килограмма и не потеряли. Ведь у многих из нас существует неправильное представление о процессе потери веса.Итак, самые популярные мифы о похудении:Чем больше потеешь, тем быстрее сумеешь сбросить лишний весКаждый день в спортивном зале можно часто заметить людей, которые надевают на себя несколько свитеров для того, чтобы как следует попотеть. Тем не менее, на самом деле, пот никак не связан со сбросом веса. Единственное, что вы сбросите во время такой тренировки, это микроэлемент в виде минералов, которые выйдут из организма в виде пота. В результате этого вы только отнимете у себя тот желаемый результат, а также в некоторых случаях можете навредить своему организму. Лишний вес сбрасывается только при физической работе и хорошем восстановлении после тренировки. И не важно – потеете вы или нет.Для того, чтобы иметь рельефный пресс, его нужно как можно больше тренироватьКак бы это странно ни прозвучало, но ваш пресс тренируется на кухне, а не только в спортзале. То есть, для того, чтобы получить заветные «кубики на животе», вам нужно придерживаться правильного питания. В первую очередь избавиться от жирной пищи, которая препятствует вашему результату. Ну и конечно, тренировки увеличат объем и качество пресса в целом, но вы его не увидите и не узнаете об этом, пока не понизите процент подкожного жира.Сжигать жир только на ягодицах, животе, боках – реальноНужно запомнить – жир никогда не будет уходить в конкретном, нужном месте, а в другом останется. Жир равномерно по всему телу будет сжигаться при физической работе. Так сложилось генетически, что он может проявляться у разных людей в разных участках тела, и даже при хорошей нагрузке тяжело от него избавиться. Узнайте больше: Медики утверждают: для чего нужно пить больше чистой питьевой водыДиетические продукты помогут вам похудеть мгновенноДиетический хлеб все же хлеб, и в любом случае содержит в себе определенные калории. Так же как и мюсли, йогурт и разнообразные батончики. Конечно, в фитнес-продуктах калорий гораздо меньше. Однако если же вы не будете придерживаться своей суточной нормы по калориям, тогда все равно наберете лишний вес. Даже если будете питаться малокалорийными продуктами.Нельзя есть на ночьДовольно часто мы можем слышать о том, что нельзя есть на ночь, потому что когда вы засыпаете, метаболизм замедляется. Конечно, если общее количество потребленных калорий за день больше, чем количество потраченных, есть риск набрать лишние килограммы. Но это не зависит от времени, когда вы едите. Если ваша диета сбалансирована, и вы регулярно занимаетесь спортом, небольшой ужин не должен стать для вас проблемой.Правильное питание чрезвычайно дорогоеПравильное питание – это не дорогие продукты, а способ приготовления ингредиентов и время их употребления. Овощи можно жарить в жирном масле и есть куриную отбивную с большим количеством соусов. А можно стушить овощи на пару и запечь куриную грудку. Продукты действительно одинаковые, однако способ их приготовления разный. И, соответственно, воздействие их на организм отличается. Все зависит от того, кто какую цель преследует – вкусно поесть или же позаботиться о своем теле с правильным питанием.