Трихолог объяснил, почему волосы жирнеют сразу после мытья

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Какие ошибки совершаются при мытье.Усердно ухаживаете за волосами, но не получаете результата? Значит, что-то делаете не так. Специалисты рассказали об ошибках, которые портят внешний вид волос.Неправильный шампуньОдна из возможных причин жирности волос – использование шампуня с избыточным содержанием силикона и масел. Такие компоненты придают волосам сальный блеск и «эффект жирности».Перенасыщение кондиционеромЧрезмерное нанесение кондиционера, в том числе на корни, визуально перегружает локоны, делает их «грязными». По замечанию экспертов, корни волос не нуждаются в обработке. Кожа головы сама производит вещества, которые увлажняют корни.Плохо промытые волосыНужно тщательно промывать и споласкивать волосы водой. Оставшиеся на локонах средства для мытья и ухода могут раздражать и способствовать повышенной жирности.Температура водыОптимальная температура для мытья головы — примерно сорок градусов. Слишком горячая вода раздражает кожу и активирует сальные железы, что приводит к перхоти и быстрому загрязнению волос. Эксперты рекомендуют мыть голову в первой половине дня, поскольку сальные железы активно работают ночью.Избыток продуктов для волосСтайлинговые средства — пенки, муссы, сыворотки, лаки — со временем накапливаются и закупоривают структуру волос, поэтому шампунь не всегда справляется со своей задачей. Обязательно нужно давать отдых локонам и ничего не использовать.Частое мытье головыСлишком частое мытье лишает кожу естественного жира, что стимулирует работу сальных желез. Специалисты рекомендуют мыть голову около четырех раз в неделю.