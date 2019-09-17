Кому противопоказаны прививки от гриппа
В преддверии нового сезона гриппа уже начинаются кампании массовой вакцинации. Однако следует помнить, что прививку от гриппа можно делать не всем. Врач Ольга Шарапова рассказала: для прививок от гриппа существуют абсолютные и относительные противопоказания.
В частности, абсолютными противопоказаниями являются следующие обстоятельства:
тяжелые заболевания крови,
почечная недостаточность,
болезни эндокринной системы,
сердечная недостаточность,
болезни дыхательных путей.
Кроме того, пояснила врач, прививку от гриппа не нужно делать на первом триместре беременности, детям до 6 месяцев, аллергикам.
Говоря об относительных противопоказаниях для прививок от гриппа, Ольга Шарапова отметила, что их не стоит делать вскоре после заболевания респираторными инфекциями.
«Если вы меньше месяца назад переболели ОРВИ, то подождите с прививкой, сделаете делать через месяц после выздоровления», — пояснила врач.
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