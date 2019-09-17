Кому противопоказаны прививки от гриппа

В каком случае лучше подождать.В преддверии нового сезона гриппа уже начинаются кампании массовой вакцинации. Однако следует помнить, что прививку от гриппа можно делать не всем. Врач Ольга Шарапова рассказала: для прививок от гриппа существуют абсолютные и относительные противопоказания.В частности, абсолютными противопоказаниями являются следующие обстоятельства:тяжелые заболевания крови,почечная недостаточность,болезни эндокринной системы,сердечная недостаточность,болезни дыхательных путей.Кроме того, пояснила врач, прививку от гриппа не нужно делать на первом триместре беременности, детям до 6 месяцев, аллергикам.Говоря об относительных противопоказаниях для прививок от гриппа, Ольга Шарапова отметила, что их не стоит делать вскоре после заболевания респираторными инфекциями.«Если вы меньше месяца назад переболели ОРВИ, то подождите с прививкой, сделаете делать через месяц после выздоровления», — пояснила врач.