Медики развеяли миф о пользе кофе без кофеина

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Стоит ли его пить.В 2010 году шведские ученые из Университета Умео впервые исследовали то, как способ приготовления кофе влияет на его полезные свойства. Тогда любимый напиток все еще подозревали в канцерогенности, но 15 лет наблюдения за 64,603 жителями провинции Вестерботтен показали, что сваренный в турке кофе предпочтительнее фильтрованного: его употребление связали со снижением риска рака молочной железы.Позже мета-анализ 59 независимых исследований подтвердил, что кофе снижает общую заболеваемость раком, в частности – раком мочевого пузыря, ободочной и прямой кишки, печени, эндометрия, пищевода, поджелудочной, молочной и предстательной железы.Существовали ограниченные данные о том, что кофе связан с повышенным риском развития рака желудка и рака мочевого пузыря, но в 2016 году эксперты Международного агентства по изучению рака (МАИР) пришли к выводу, что убедительных доказательств этой связи нет. В июне 2016 ВОЗ исключила кофе из списка вероятных канцерогенов, где он находился в течение 25 лет. Теперь ароматный напиток заслуженно признали частью здоровой диеты.Существует немного информации о «более полезных» способах приготовления или сортах кофе, но та информация, которой мы владеем сегодня, позволяет выделить несколько ключевых признаков полезного кофе:Кофе с кофеином полезнее своего декофеинизированного собрата. По всей видимости, это связано с тем, что при удалении кофеина из зерен извлекают многие антиоксиданты, которые борются с окислительным стрессом и воспалительными реакциями.Кофе полезен до тех пор, пока вы едите качественную пищу и не курите. Очевидно, что чашка кофе, выпитая «под сигарету», не спасет вас от пагубного влияния табачного дыма.и не курите. Очевидно, что чашка кофе, выпитая «под сигарету», не спасет вас от пагубного влияния табачного дыма.Температура полезного кофе не должна превышать 65 °С: в июне 2016 МАИР признала горячие напитки канцерогенами, заподозрив их в причастности к развитию рака горла и пищевода.Полезный кофе не содержит сахара. Регулярное употребление сладких напитков – прямая дорога к сахарному диабету, атеросклерозу и другим неприятностям.Приготовленный кофе предпочтительней растворимого. Исследование показало, что чашка растворимого кофе во время еды снижает всасывание железа с 5,88% до 0,97%. Впрочем, через час после еды способ приготовления кофе на метаболизм железа уже не влияет.Коричневый, привычный для всех цвет, кофейные зерна получают в процессе обжарки. Чем темнее обжаренный кофе, тем меньше в нем кофеина. Связано это с тем, что при термической обработке молекулы кофеина разрушаются.