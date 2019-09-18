Эта анатомическая особенность повышает риск диабета

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Оказывается, риск зависит от роста.Исследование показало, что на каждые дополнительные 10 см роста риск диабета снижается на 40%. А всё потому, что у высоких людей организм лучше справляется с переработкой сахара.Ученые выяснили, что высокие люди могут быть лучше защищены от диабета второго типа. На каждые дополнительные 10 см роста риск возникновения этого метаболического расстройства снижается на 41% у мужчин и на 33% у женщин. Исследователи из Немецкого института нутриционистики человека полагают, что эта зависимость объясняется более высоким содержанием жира в организме низкорослых людей, более высоким артериальным давлением и большей распространенностью у них воспалительных процессов.А вот у высоких людей чувствительность к инсулину повышена, из-за чего бета-клетки работают более эффективно. Напомним, что это разновидность клеток в поджелудочной железе, которая производит инсулин. Свои выводы ученые сделали на основе анализа состояния здоровья 28 000 человек. Оказалось, что по их росту можно с достаточной степенью точности предсказывать вероятность развития диабета.При этом связь между ростом и риском диабета была более выражена у людей с нормальной массой тела. В этом случае на каждые дополнительные 10 см роста риск диабета у мужчин сокращался на целых 86%, а у женщин — на 67%. Если масса тела была повышенной, то связь становилась менее выраженной.