Медики рассказали, какой хлеб может вызвать раковые опухоли

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Состав не должен включать один ингредиент.Все мучные изделия с использованием дрожжей «убивают» мозг человека сивушным газом.По мнению диетологов и ученых, в Европе после завершения Второй мировой войны вместо хмелевых заквасок пекари стали использовать дрожжи.Учеными установлено, что главное свойство дрожжей – брожение. Дрожжами это свойство передается через хлеб (в одном кубическом сантиметре зрелого теста присутствует 120 миллионов дрожжевых клеток) в кровь, и она начинает бродить.Образующийся при этом сивушный газ поступает в первую очередь в мозг, нарушая его функции. Резко ухудшаются память, способности к логическому мышлению, творческому труду.Действуя на клеточном уровне, дрожжи вызывают в организме образование доброкачественных и раковых опухолей. Происходит воздействие на клетку, лишая ее способности делиться, то есть порождать здоровые клетки.В то же время, до начала Второй мировой войны хлеб в Европе обычно готовили на заквасках, что с точки зрения науки является более здоровым вариантом.Все компоненты закваски исключительно растительного происхождения и вызывают процесс квашения. Знаменитые крестьянские закваски (закваска – это жидкое тесто, сквашенное с помощью хмеля, изюма с добавлением натурального сахара или меда, белого и красного солода) готовились из ржаной муки, ячменя, пшеницы.Именно такие закваски обогащали организм витаминами, ферментами, биостимуляторами и прежде всего насыщали его кислородом. Благодаря этому тело человека становилось энергичным, работоспособным, устойчивым к простудам и другим заболеваниям, уточнил автор книги.