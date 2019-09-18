Этот напиток существенно улучшает работу мозга

Регулярное употребление чая положительно влияет на работу человеческого мозга.К такому выводу пришли ученые из Национального университета Сингапура.Согласно данным их исследования, чаепитие хотя бы четыре раза в неделю способны улучшить эффективность мозговых связей.Отмечается, что в эксперименте приняли участие 36 людей в возрасте от 60 лет, которых разделили на две группы.В первую попали любители чая, которые пьют напиток не менее четырех раз в неделю, а во вторую – те, кто не пьет его или употребляет реже.Наблюдая за людьми, ученые пришли к выводу, что мозг эффективнее работал у тех, кто не упускал возможности пропустить чашечку чая. Кроме того, нашлось еще одно полезное свойство напитка – уменьшение межполушарной асимметрии.