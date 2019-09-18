Медики выяснили, сколько лука нужно съедать в год для профилактики онкологии

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Исследователи из Китая выяснили, что употребление разных видов лука помогает снизить риск развития колоректального рака.Наибольший эффект от продукта можно получить, совмещая «овощную диету» со здоровым образом жизни.Специалисты работали с 833 пациентами с колоректальным раком. Данные о добровольцах были сопоставлены с информацией о еще 800 особах такого же пола и возраста, но без онкологии.Основываясь на показателях состояния здоровья, исследователи подсчитали, что для эффективной профилактики злокачественных образований толстой кишки необходимо есть 16 килограммов лука в год.