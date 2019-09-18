Медики выяснили, сколько лука нужно съедать в год для профилактики онкологии
Наибольший эффект от продукта можно получить, совмещая «овощную диету» со здоровым образом жизни.
Специалисты работали с 833 пациентами с колоректальным раком. Данные о добровольцах были сопоставлены с информацией о еще 800 особах такого же пола и возраста, но без онкологии.
Основываясь на показателях состояния здоровья, исследователи подсчитали, что для эффективной профилактики злокачественных образований толстой кишки необходимо есть 16 килограммов лука в год.
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Добавил stulout в категорию Онкология
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