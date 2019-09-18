Названа еще одна причина набора лишнего веса после 40 лет

Ученые выяснили причину, по которой с возрастом люди набирают вес. Виной этому возрастное замедление липидного обмена.Результаты научной работы были опубликованы на сайте Каролинского института в Стокгольме.Исследования проводились во Франции и Швейцарии на протяжении 13 лет. В них приняли участие 54 человека, у которых ученые следили за обменом жиров и жироподобных веществ. За указанный период у всех участников было зафиксировано снижение скорости обмена липидов, в результате чего их вес увеличивался в среднем на 20%.Ученые пояснили, что люди полнеют из-за замедления обмена жиров в организме. Даже если количество потребляемой пищи и физических упражнений осталось на прежнем уровне, набора веса не избежать. Впрочем, выход все же был найден – липидный метаболизм можно ускорить, если существенно увеличить физическую нагрузку.Один из авторов исследования, профессор Питер Арнер заявил, что данное открытие поможет найти новые способы лечения ожирения.