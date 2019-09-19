Названы продукты, хорошо помогающие справиться со стрессом

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Вкусно и полезно.Жизнь в современном мире полна постоянного стресса, от которого и появляются разные болезни. Медики назвали продукты, которые помогут забыть о стрессе.Постоянный стресс провоцирует ускорение развитие самых разных заболеваний, например, гипертонии, ишемической болезни сердца, бронхиальной астмы, а также язвенной болезни.Минимизировать количество стресса можно изначально разобравшись в себе, а также освоив навыки, которые помогут преодолеть это состояние и соответственно повысить стрессоустойчивость организма к разным фактором и ситуациям.Главные факторы, которые влияют на количество стресса в жизни человека – это сон и отдых. Поэтому для быстрого выздоровления необходимо наладить режим сна, а также не забывать про отдых. Очень эффективным способом снять эмоциональное напряжение за целый день является интенсивная физическая тренировка – лучше всего помогает плавание в бассейне.Сложно поверить, но понизить количество стресса в вашей жизни могут и продукты питания, такие как орехи, бананы и имбирь, шоколад.Также медики настоятельно просят исключить табак и алкоголь, которые наоборот только усугубляют проблему.Кроме того, специалисты рекомендуют контролировать свою настроение, а также внешний вид. Если человек, будет относится к своей раздражительности и вспыльчивости, как главному провокатору болезней, то быстро научится как справляться с негативом.Касательно внешнего вида, эксперты считают, что, если человек регулярно будет стараться хорошо выглядеть, то у него будет меньше стресса на работе и в личной жизни. А помогут создать образ уверенного в себе человека — доброжелательное выражение лица и улыбка.