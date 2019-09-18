Ученые выяснили, можно ли беременным принимать парацетамол
В британском Бристольском университете обнаружили, что использование парацетамола во время беременности приводит к нарушениям в поведении детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет.
Исследователи изучили поведение 14 тысяч детей, 43 процента матерей которых признались, что к седьмому месяцу беременности они принимали парацетамол, чтобы снизить болевые ощущения.
Специалисты сделали тесты на память, коэффициент интеллекта, уровень дошкольного развития, темперамент и поведение детей.
Использование обезболивающего матерями обуславливает большую вероятность появления у детей гиперактивности и рассеянного внимания.
Мальчики являются более восприимчивыми к препарату, чем девочки. В позднем возрасте негативных последствий не наблюдалось.
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