Ученые выяснили, можно ли беременным принимать парацетамол

Женщинам следует очень внимательно относиться к лекарствам во время вынашивания ребенка.В британском Бристольском университете обнаружили, что использование парацетамола во время беременности приводит к нарушениям в поведении детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет.Исследователи изучили поведение 14 тысяч детей, 43 процента матерей которых признались, что к седьмому месяцу беременности они принимали парацетамол, чтобы снизить болевые ощущения.Специалисты сделали тесты на память, коэффициент интеллекта, уровень дошкольного развития, темперамент и поведение детей.Использование обезболивающего матерями обуславливает большую вероятность появления у детей гиперактивности и рассеянного внимания.Мальчики являются более восприимчивыми к препарату, чем девочки. В позднем возрасте негативных последствий не наблюдалось.