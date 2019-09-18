Медики перечислили полезные свойства яиц

Этот продукт можно есть ежедневно.Яйца давно в списке важных продуктов питания для детей и взрослых. Правда, некоторое время их называли вредными из-за гипотетического присутствия в них плохого холестерина. Теперь их реабилитировали.Давайте узнаем всю пользу яиц.При условии, что нет аллергии, есть яйца каждый день нужно практически всем людям, но дети — отдельный случай. Им яйца нужны особенно. Ведь в период интенсивного роста, обучения, физических и эмоционального развития требуется полноценное питание, а яичница в частности, и яйца, вобще, входят в понятие «правильного питания»,Яйца не приводят к инсульту или инфарктуВред яиц, как оказалось, был очень преувеличен. Многие исследования уже доказали, что связи между любовью к яйцам с детства и высоким риском сердечных приступов и инсультов нет.Если употреблять 2-3 яйца в сутки, то вреда от точно не будет. Плохой холестерин может накапливаться лишь в случае, если яиц есть много (десятками) и часто.Яйца — источник важных витаминовОдно яйцо имеет в составе большое количество витаминов В2 (рибофлавина) и В12, который участвует в кроветворении, а также, витамины А и Е, полезные для зрения и кожи.Полезные минералы в составе яицВ куриных яйцах много фосфора, железа и цинка. Все они очень важны для нормальной работы взрослого организма и для роста и развития детского. Мало того, они помогают укреплять иммунитет и повышать сопротивляемость организма.Яйца против ракаЭто один из самых лучших источников нутриентов, поэтому считается, что яйца важны для профилактики некоторых видов рака.Яйца нужны для зренияКроме того, что яйца содержат полезный для глаз витамин А, они еще являются прекрасным источником антиоксидантов, которые помогают сохранить острое зрение до зрелых лет. Употребляйте самые разные блюда из яиц, и зрение вас не подведет.Яйца — идеальный источник белкаДля растущего организма и для тех, кто занимается спортом яйца крайне необходимы, так как они -самые надежные источники белка. Белок из них усваивается быстро и полностью. А состав аминокислот оптимален для быстрог рост мышц.Яйца для похуденияЯйца, если их употреблять на завтрак, дают возможность снизить суточную калорийность на 400 ккал. Просто потому, что белок, употребленный с утра, помогает нам сохранять чувство сытости намного дольше, чем углеводы.При желании и не поддаваясь соблазну поднять настроение с помощью сладостей, завтракая яичницей и питаясь правильно можно сбросить в среднем около 1,5 кг в месяц.