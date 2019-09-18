Названы лучшие народные способы нормализации давления

На артериальное давление могут повлиять натуральные соки.

Медики рассказали, как можно снизить давление без использования медикаментов, используя при этом напитки.

Так, медики рассказали, что людям, у которых есть проблемы с давлением, нужно употреблять ананасовый сок.

Сок из свежих ананасов может снизить давление и обогатить организм калием. Ананасовый сок может расслабить сосуды и снизить содержание натрия в организме. Если регулярно употреблять этот напиток, он способен снизить артериальное давление.

Но ананасовый сок хорошо справляется не только с давлением. Если люди страдают гипертонией, он может положительно повлиять на самочувствие.

Также для нормализации артериального давления можно пить сок из свеклы. Он может снизить образование оксида азота, который расслабляет и расширяет сосуды.
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