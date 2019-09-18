Названы лучшие народные способы нормализации давления
Медики рассказали, как можно снизить давление без использования медикаментов, используя при этом напитки.
Так, медики рассказали, что людям, у которых есть проблемы с давлением, нужно употреблять ананасовый сок.
Сок из свежих ананасов может снизить давление и обогатить организм калием. Ананасовый сок может расслабить сосуды и снизить содержание натрия в организме. Если регулярно употреблять этот напиток, он способен снизить артериальное давление.
Но ананасовый сок хорошо справляется не только с давлением. Если люди страдают гипертонией, он может положительно повлиять на самочувствие.
Также для нормализации артериального давления можно пить сок из свеклы. Он может снизить образование оксида азота, который расслабляет и расширяет сосуды.
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