Эта еда может спровоцировать боли в суставах

Как защитить себя от недуга.Эксперты назвали продукты, употребление которых оказывает негативное влияние на суставы. Ведь правильно подобранный рацион поможет людям как защитить себя от проблем с суставами, так и, наоборот, увеличить их силу.Так, например, сыр, красное мясо и сливочное масло содержать в себе насыщенные жиры, способные усиливать в организме воспалительные процессы, поскольку провоцируют повышенную выработку соответствующих ферментов. Аналогичные проблемы вызывают и жирные кислоты омега-6, которые содержатся в животных жирах и маслах. Среди них можно назвать популярное подсолнечное масло, а также кукурузное и кунжутное. Эти кислоты также запускают целую сеть реакций, которые в итоге приводят к усилению воспаления.Людям, испытывающим проблемы с суставами, следует сократить и употребление трансжиров, которые содержатся в основном в кондитерской продукции и различных полуфабрикатов. Очень много их в популярных фастфудах, которые и без этого можно назвать бичом нашего времени.Кроме того, стоит ограничить употребление блюд, которые содержат в себе белую муку, ведь она способна вызывать резкий прирост глюкозы. Фактически такими же свойствами обладает и сахар, что означает увеличение воспалительных процессов.И, наконец, в качестве вредного для суставов продукта, медики отметили соль. Связано это с тем, что ее избыток приводит к отекам и, как следствие, воспалению. Поэтому в рационе должны преобладать блюда с низким ее содержанием или же без нее вовсе.Соблюдение этих рекомендаций позволит людям, страдающим заболеваниями суставов, существенно улучшить свою жизнь, тем более что эффективного способа лечения до сих пор не существует.